Adesso è ufficiale la presenza di Amadeus a Sanremo 2023. E ci sarà anche nel 2024. Giunge oggi la comunicazione ufficiale da parte della Rai che svela i piani della Tv di Stato per i prossimi due Festival della Musica Italiana. In entrambi è prevista la presenza di Amadeus che ha accettato di restare al timone della kermesse non solo per il prossimo anno ma anche per il successivo.

Oggi è ufficiale: lo comunica l’ufficio stampa Rai e svela anche il ruolo che Amadeus ricoprirà nelle prossime due edizioni della kermesse canora dedicata alla musica italiana. Dopo il successo in termini di ascolti e di vendita dei cast scelti da Amadeus nelle ultime edizioni del Festival, la decisione della Rai è stata quella di riconfermarlo alla guida del programma.

Amadeus ha accettato. Sarà direttore artistico e anche conduttore della kermesse.

La presenza di Amadeus a Sanremo 2023 e 2024 è stata concordata durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme al Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio. “

Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus nell’accettare ufficialmente l’incarico, riconoscente della fiducia accordategli nuovamente dalla TV di Stato.

Adesso può iniziare ufficialmente a lavorare alle prossime edizione della competizione con l’obiettivo di superare il record di se stesso e di regalare, nuovamente, un grande spettacolo al pubblico italiano.