Il Samsung Galaxy A53 5G sta per essere presentato ufficialmente: adesso possiamo provare ad ipotizzare quali saranno i prezzi di listino del dispositivo. Come riportato da ‘gizpie.com‘, il telefono potrebbe costare 469 euro nel nostro mercato, e quindi una ventina di euro in più rispetto a quello che era stato il prezzo di listino il Samsung Galaxy A52s 5G (almeno per quanto concerne il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage interno), forse per via dell’innesto del processore Exynos 1200 al posto dello Snapdragon 778G di Qualcomm, che ricordiamo spingere il device al momento presente sul mercato (che pure ha fatto vedere cose di un certo livello, anche se ormai sembra essere finito il suo tempo).

Il Samsung Galaxy A53 5G disporrà probabilmente di uno schermo AMOLED da 6.52 pollici con risoluzione FHD+ con refresh rate a 120Hz, una batteria da 5000mah con supporto alla ricarica rapida a 25W, una fotocamera posteriore quadrupla con sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP, un sensore macro da 5MP ed uno di profondità da 5MP (un comparto fotografico di un certo livello, che saprà regalarvi scatti di valore e filmati capaci di rievocare dolci ricordi ogni volta che vorrete rivederli).

Come potete vedere, non ci resta altro che aspettare il lancio del Samsung Galaxy A53 5G per poterlo inquadrare meglio e capire se effettivamente potrà essere il dispositivo che fa al vostro caso (molto dipenderà dal prezzo ufficiale, che, lo ricordiamo, dovrebbe corrispondere a 469 euro). Non dovrebbe mancare molto al lancio del Samsung Galaxy A53 5G: vi faremo sapere quando esattamente il device debutterà sul mercato, così da aiutarvi nella scelta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

