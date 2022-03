Ufficialmente rinnovata Hightown 3: Jackie Quiñones tornerà in scena per una nuova stagione su Starz, che ha confermato la serie drammatica crime annunciando la sua decisione questo martedì.

Hightown 3 arriva dopo l’ottima accoglienza che pubblico e critica hanno riservato alle prime due stagioni, incentrate sulle indagini di un’agente del National Marine Fisheries Service, Jackie Quiñones, che incrociano narcotraffico e delitti nella penisola di Cape Code a sud di Boston. Starz ha deciso di rinnovare la serie, che ha fatto registrare ottimi flussi streaming per entrambe le stagioni, sottolineando come la consideri un fiore all’occhiello della sua programmazione di contenuti premium.

Questa la nota con cui la produzione di Hightown 3 viene ufficialmente confermata da Kathryn Busby, presidente della programmazione originale per Starz.

Hightown è uno spettacolo così incredibile e non potremmo essere più felici che sia stato rinnovato per una terza stagione. Siamo entusiasti di tornare a Cape Cod per vedere i nostri personaggi iconici combattere i loro errori passati e nuovi nemici nel pericoloso mondo sotterraneo che si trova sotto questo ambiente idilliaco.

Hightown 3 arriverà presumibilmente non prima del 2023: la sua seconda stagione si è conclusa a dicembre 2021 ed entrambi i capitoli sono disponibili per lo streaming sulla piattaforma Starz, che con questo rinnovo si impegna a valorizzare il talento delle donne davanti e dietro la telecamera. Oltre alla protagonista Monica Raymund (Chicago Fire, The Good Wife), la serie vanta infatti un team creativo ricco di donne, a partire dalla creatrice Rebecca Cutter (Gotham), che ha fatto il suo debutto alla regia televisiva nel corso della seconda stagione. Inoltre anche la regista candidata all’Oscar Rachel Morrison (Mudbound, Fruitvale Station) ha diretto due episodi della seconda stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com