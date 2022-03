DAZN, famosa piattaforma dello sport in streaming, è pronta ad eseguire una rimodulazione dei prezzi. Infatti, dalla prossima stagione, la ‘concurrency’ per gli abbonati avrà nuovi costi. Questo è quanto riportato dall’edizione di oggi, mercoledì 2 marzo, da ‘Il Sole 24 Ore’, che ha fatto il punto della situazione sulle nuove misure. Ciò che resterà invariato è, ad esempio, la doppia visione contemporanea con un unico abbonamento, ma quasi sicuramente, come già successo con Netflix, il prezzo aumenterà per coloro che opteranno per questa modalità. La possibilità di vedere tutti i contenuti al medesimo prezzo di 29,99 euro al mese non sarà più prevista.

Secondo il quotidiano, DAZN ha già intrapreso questa scelta e lo avrebbe annunciato (anche al suo partner TIM). Dunque, in vista della prossima stagione del campionato di Serie A, è prevista una rimodulazione dei prezzi in base a diversi fattori, tra cui: al numero di device registrati, agli stream che si possono vedere in contemporanea ed alla qualità delle immagini. Si tratta, quindi, di nuovi prezzi relativi a più livelli, concedendo in questo modo la possibilità a tutti gli appassionati della Serie A di usufruire di maggiori scelte. La rimodulazione dei prezzi ha il principale obiettivo di proporre agli abbonati della piattaforma sportiva di streaming un numero maggiore di possibilità, così da andare a soddisfare le esigenze di tutti.

Come conclude Il Sole 24 Ore, DAZN stesso ha valutato la ‘concurrency’ come una prassi che partecipa in modo netto al 20% di media con uso fraudolento appurato dalla piattaforma. Da questo aspetto è nata l’idea, successivamente sfumata, di annunciare il termine alla concurrency partendo già dalla stagione attualmente in corso, assicurando la possibilità di recesso. Ora come ora, però, i piani sono cambiati, non si sa con precisione quanti saranno i livelli di abbonamento a disposizione degli utenti, ma la soluzione inizierà con la nuova stagione di Serie A in estate.

Continua a leggere su optimagazine.com