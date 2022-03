L’ultima mossa di TikTok è a dir poco bellicosa nei riguardi di YouTube. Giungono conferme sull’introduzione di una novità davvero interessante per il social cinese: la durata dei video contenuti accettati in piattaforma si prepara a più che triplicare, per la gioia di chi ha sempre qualcosa da dire o da mostrare.

La nuova durata dei filmati

I video TikTok attualmente non possono durare più di 3 minuti. Al lancio della piattaforma, addirittura, i contenuti potevano essere lunghi non più di 60 secondi e il primo passo in avanti verso i 180 secondi era stato compiuto nel mese di luglio scorso. In queste ore, invece, arrivano conferme da parte dei referenti del social che la durata delle clip si appresta ad arrivare addirittura a 10 minuti, dunque più che triplicare rispetto allo stato attuale. La novità è stata appena annunciata e non si conoscono i tempi esatti con i quali il cambiamento sarà introdotto in via definitiva per gli utenti di tutto il mondo (potrebbe pure esserci un periodo di test per utenti di nicchia come accaduto con il passaggio da 1 minuto a 3 minuti).

La sfida diretta a YouTube

A cosa si deve il gran balzo in avanti per la durata dei video TikTok? Senz’altro l’intenzione del social cinese è quello di diventare sempre di più un concorrente diretto di YouTube e dunque conquistare tanti utenti che di solito utilizzano la piattaforma di Google. Di certo la stessa TikTok giustifica l’imminente passaggio con l’intenzione di fornire sempre più strumenti di creatività ai suoi utenti registrati ma la vera motivazione è appunto quella indicata prima.

Fa sorridere il fatto che, di contro a TikTok che allunga la durata dei suoi video, YouTube punta sulle clip brevi per fare a sua volta concorrenza al rivale dichiarato. Insomma, la competizione è spietata in questo momento ma probabilmente, almeno nell’immediato, sarà TikTok a beneficiarne.

