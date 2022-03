La Regione Campania scende in campo contro il maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi. La Giunta Regionale, in seguito a una mozione approvata dal Consiglio Regionale, si impegna, tra le altre cose, “porre in essere politiche e strumenti a supporto della transizione ad allevamenti senza gabbie e rispettosi del benessere animale”.



Grazie a questo provvedimento, firmato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, la Regione si preoccupa di promuovere un tipo di allevamento in cui gli animali possano vivere in condizioni di miglior benessere, fuori da gabbie o da recinti sovraffollati.



Già a Maggio 2021 la Regione Emilia-Romagna aveva promosso un’iniziativa analoga con cui prevedeva un’analoga transazione del settore zootecnico.



Con la mozione, la Regione Campania si impegna anche “a promuovere azioni di sensibilizzazione ed educazione dei consumatori, favorendo comportamenti consapevoli e sostenendo l’adesione degli allevatori agli obiettivi dell’Iniziativa dei Cittadini Europei End the Cage Age“. Quest’ultima, letteralmente tradotta “fine dell’era delle gabbie”, è un appello sottoscritto da 1,4 milioni di persone e presentata presso la Commissione Europea nel 2018 con cui si richiede di mettere fine alla sofferenza di polli, conigli, e di tutti gli altri animali che spesso vivono rinchiusi in gabbia in condizioni di sofferenza estrema.