Un’importante vittoria è stata registrata dalle associazioni animaliste in Scozia, dove una delle più celebri battute di caccia alla volpe è stata cancellata. Si tratta della Lanarkshire and Renfrewshire Hunt, organizzata tra due contee della scozia centro-occidentale per 252 anni.

Nel dire addio alla battuta di caccia, molto nota Scozia, gli organizzatori, come riporta la CNN, si sono detti “onorati di vedere il grande supporto di cavalieri e fan per la nostra modesta caccia scozzese”.

L’addio viene per ottemperanza alla nuova legge del Parlamento scozzese, promulgata a gennaio scorso, secondo cui è vietato “uccidere animali selvatici con l’uso di mute di cani”.

Nell’ultima battuta, di qualche giorno fa, secondo quanto riferito dagli organizzatori, non è stato ucciso alcun animale.

La caccia alla volpe nel Regno Unito ha origini antichissime. Risale infatti al XVI secolo. Questo fa capire l’importanza del provvedimento. Negli ultimi 20 anni è stato introdotto il divieto per questo tipo di attività in Inghilterra, Scozia e Galles.

