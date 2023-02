Il 17 febbraio è la Giornata del gatto e proprio oggi milioni di italiani sono pronti a festeggiare il proprio amico a quattro zampe tra eventi dedicati e feste in famiglia. Uno degli animali domestici più amati e più discussi è sicuramente il gatto. C’è chi lo ama alla follia nonostante il suo ‘carattere’ e c’è chi invece preferisce il mite rivale, il cane, fatto sta che il 17 febbraio è la Giornata del gatto e oggi tra frasi, foto e inni, lo si festeggia su tutto il territorio nazionale.

Perché si festeggia proprio il 17 febbraio? La festa si celebra annualmente la Giornata nazionale del gatto e lo si fa oggi perché è stata una data scelta (attraverso un sondaggio) nel 1990 a differenza di altri Paesi. La ricorrenza internazionale, invece, è fissata per l’8 agosto ed è stata istituita nel 2012 dal Fund for Animal Welfare (Ifaw).

La scelta è ricaduta sul mese di febbraio proprio perché, secondo antica tradizione, è questo il mese delle streghe e dei gatti e il 17 è per spazzare via il legame che hanno con la sfortuna. Ai gatti neri è dedicata anche la giornata del 17 novembre. Il più grande festeggiamento sarà sicuramento La Città dei gatti, festival con base al Wow di Milano, che torna con la sesta edizione fino al 19 marzo tra il museo del fumetto e altri spazi. L’edizion sarà dedicata ai Gatti animati made in Japan, con i gatti protagonisti degli anime e dei manga più celebri, da Doraemon a Giuliano, il gatto grasso di Kiss Me Licia, passando per Torakiki e Spank fino a Luna, Artemis e Diana di Sailor Moon.

Non mancheranno i festeggiamenti in musica, sempre in quel di Milano, con il “Concerto in miao” al teatro Il Cielo sotto, prendendo spunto dai 55 anni della canzone 44 Gatti che debuttò allo Zecchino d’Oro nel 1968, seguiranno poi Anna Zapparoli e Beniamino Borciani della Dual Band con i brani del musical Cats, e, infine, chiuderanno il tenore Danilo Formaggia e il mezzosoprano Manuela Boni.