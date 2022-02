I Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic stanno ricevendo un altro piccolo aggiornamento (successivo a quello più corposo datato circa una settimana fa, che ha migliorato, tra le altre cose, anche la durata della batteria dell’indossabile, portandola ad un livello superiore), che, come riportato da ‘9to5google.com‘, è stato rilasciato negli Stati Uniti tramite la versione software R870XXU1EVB4, il cui changelog riporta la novità ‘Improved system stability and reliability’ (non dovrebbe essere un upgrade riservato solo alle unità vendute negli Stati Uniti, quindi ci aspettiamo arrivi presto anche nel nostro mercato).

Di cosa si tratta esattamente? Il colosso di Seul non ha dato indicazioni più precise in merito, ma resta probabile l’upgrade apporti ottimizzazioni dell’esperienza utente, per migliorare ulteriormente l’offerta dei suoi Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, che sono già tra i migliori smartwatch presenti sul mercato. Del resto, andare al di là dei propri limiti è sempre buona cosa, visto che anche questi wereable sono perfettibili, avendo avuto alcuni proprietari problemi con Google Pay in passato, disturbi col tracking e con vecchie watchfaces di Wear OS. Se avete anche voi un Samsung Galaxy Watch 4 o Watch 4 Classic probabilmente fareste meglio a verificare la disponibilità di quest’ultimo aggiornamento tramite l’app Galaxy Wereable, ed accedendo alla sezione ‘Aggiornamento software‘ e poi cliccando su ‘Scarica e installa‘ (prima di procedere, controllate che l’indossabile sia abbastanza chiaro per poter arrivare carico a fine installazione).

Nel caso in cui non vi venga notificato alcun upgrade ripetete l’operazione nei prossimi giorni: il rilascio è progressivo, quindi potrebbe semplicemente ancora non essere arrivato il vostro turno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

