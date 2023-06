Se fate in fretta, quest’oggi, avrete la possibilità di sfruttare l’interessante offerta su Amazon di uno degli smartwatch più belli di sempre e che porterete a casa a un prezzo davvero incredibile. Parliamo del Samsung Galaxy Watch 4 (con cassa da 40mm) in super sconto al 52% e al prezzo di soli 129 euro (invece di 269 euro di listino). L’orologio intelligente del colosso sudcoreano è disponibile in versione italiana, in due opzioni di colore tra cui Black e Pink Gold, e con Bluetooth. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce , la disponibilità è immediata, la consegna e i resi sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy Watch 4 (2021) presenta una cassa in alluminio, un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 396 x 396pixel, che si vede benissimo anche in piena luce del sole e al polso risulta piuttosto comodo e leggero. L’orologio intelligente risulta impermeabile fino a 5ATM con grado di certificazione IP68, oltre ad essere resistente agli standard militari MIL-STD-810G. Il dispositivo lavora con il processore Exynos W920 dual core 1.18GHz a 5nm, abbinato a 1,5GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la sensoristica, lo smartwatch offre: Sensore Samsung BioActive (per frequenza cardiaca ottica più frequenza cardiaca elettrica più analisi impedenza bioelettrica), Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico e Sensore di luminosità.

In termini di connettività, invece, lo smartwatch possiede LTE, Bluetooth 5.0, WiFi dual band, NFC e GPS integrato (quest’ultimo vi consente di tracciare i percorsi durante le attività sportive senza dover portare appositamente con sé lo smartphone). Il Samsung Galaxy Watch 4 supporta più di 90 modalità sportive e si possono impostare obiettivi come durata, distanza e calorie. Quanto alle informazioni sulla salute, il dispositivo oltre al monitoraggio di battito, SpO2 e tutti i parametri standard come ad esempio il sonno, monitora anche massa grassa, massa magra e BMI. La batteria è da 247mAh.

