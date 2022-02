Il Samsung Galaxy Watch 4 ha ricevuto da qualche giorno un importante aggiornamento, che noi stessi abbiamo definito ‘favoloso’ per la quantità e la qualità delle novità apportate (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Lo smartwatch in questione è anche l’unico sul mercato con Wear OS 3, un’altra nota che va sicuramente a suo favore tra le tante che già l’indossabile può vantare.

Il colosso di Seul non ha fornito indicazioni per quanto riguarda l’incisività dell’upgrade sulla batteria del Samsung Galaxy Watch 4, che, come riportato su ‘reddit‘, sembra comunque aver migliorato non poco l’autonomia dell’indossabile, riducendo, peraltro, anche i tempi di ricarica. La durata della batteria del Samsung Galaxy Watch 4 era già buona prima che il wereable ricevesse l’aggiornamento, ma adesso si è davvero superata (potrebbe non essere necessario ricaricarlo tutti i giorni, come invece magari accadeva fino a questo momento). I Samsung Galaxy Watch 4 sono tra i migliori smartwatch presenti in circolazione, dall’alto delle loro tante ed utili funzioni. L’ultimo upgrade ha anche apportato ottimizzazioni anche non immediatamente percepibili, che saltano fuori a lungo andare, durante l’utilizzo degli indossabili (ve ne abbiamo parlato qui).

A questo punto, non ci sono davvero ragioni per cui dovreste rimandare l’installazione dell’aggiornamento a bordo del vostro Samsung Galaxy Watch 4, che potrà solo che beneficiare delle novità incluse e delle tante opportunità offerte dalla suite delle funzioni già disponibili, tanto più adesso che sappiamo che è stata ottimizzata anche la durata della batteria, su cui spesso si nutrono dubbi quando viene rilasciato un nuovo aggiornamento (in questo caso non c’è di che preoccuparsi, potete procedere tranquillamente). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

