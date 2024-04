Poco più di due mesi fa ci siamo imbattuti in una voce secondo cui il colosso di Seul intenderebbe rilanciare due vecchi dispositivi nel 2024. Uno era il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), cosa già accaduta. L’altro dispositivo era un vecchio smartwatch. Un rapporto più recente suggerisce che il produttore sudcoreano voglia rilasciare quest’anno uno smartwatch Galaxy Watch FE (Fan Edition) più economico. Tuttavia, ciò potrebbe non essere del tutto accurato. Secondo @MaxJmb su X, questo smartwatch Samsung più economico sarà, infatti, rilasciato come Samsung Galaxy Watch 4 (2024).

Come riportato da “SamMobile”, non c’è nessuno smartwatch che si unisca alla famiglia FE, ma presumibilmente la riedizione del Samsung Galaxy Watch 4 sarà una versione più orientata al budget, anche se non porterà il badge Fan Edition. L’OEM asiatico non ha mai rilanciato uno smartwatch nel modo in cui presumibilmente intende farlo entro la fine dell’anno. Finora, le specifiche per l’aggiornamento del Samsung Galaxy Watch 4 (2024) sono sconosciute.

Tuttavia, le modifiche apportate dal colosso di Seul per rilanciare il vecchio Galaxy Tab S6 Lite nel 2024 potrebbero darci un’idea di cosa possiamo aspettarci da un aggiornamento del Samsung Galaxy Watch 4 (2024). Vale a dire, un chip diverso ed un firmware più recente pronti all’uso. Questa è solo un’ipotesi, poiché nulla è stato ancora confermato. Quanto a quando verrà rilasciato questo aggiornamento del Samsung Galaxy Watch 4 (2024), nessuno lo sa. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è stato ripubblicato senza clamore all’improvviso, non c’è alcuna garanzia che l’aggiornamento dello smartwatch faccia un’apparizione ufficiale al prossimo evento Unpacked. Potrebbe essere messo in vendita prima o dopo l’evento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

