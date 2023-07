Se siete disposti ad acquistare uno dei migliori smartwatch ad oggi presenti sul mercato, vi suggeriamo l’interessante offerta su Amazon del Samsung Galaxy Watch4 Classic (con cassa da 46mm). Il dispositivo lo porterete a casa con uno sconto folle del 45% al prezzo di 219,49 euro (invece di 399 euro di listino), nella versione italiana e colore Argento (Silver). La disponibilità è immediata, è venduto da terzi ma spedita dall’e-commerce, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic (2021) è dotato di una ghiera girevole interattiva presente fisicamente su questa versione. Facendo swipe verso l’alto dalla home si può accedere alle applicazioni, che si possono scaricare sia dallo smartphone che direttamente dall’orologio. Con uno swipe in basso, invece, si giunge alle funzioni rapide, che sono personalizzabili. L’indossabile presenta un display Super AMOLED da 1,4 pollici con una risoluzione di 450 x 450 pixel e protetto da una cassa in acciaio inossidabile per offrire una massima resistenza. È impermeabile fino a 5ATM e certificato IP68, oltre che resistente agli standard militari MIL-STD-810G. Il processore è un Exynos W920 dual core 1.18GHz a 5 nm, abbinato a 1,5GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic offre una sensoristica completa e piuttosto precisa in termini di rilevazioni, tra cui: il sensore Samsung BioActive (per il monitoraggio della frequenza cardiaca ottica + frequenza cardiaca elettrica + analisi impedenza bioelettrica), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luminosità. Quanto alle connettività troviamo: LTE, Bluetooth 5.0, WiFi dual band, NFC e GPS. Il dispositivo rileva in automatico l’attività fisica che state svolgendo tra più di 90 esercizi disponibili, fornendo dati completi e dettagliati sulle calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa e tanto altro.

