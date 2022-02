Il Volo ad Amici di Maria De Filippi oggi, domenica 27 febbraio 2022. Il trio pop-lirico approda negli studi Mediaset per un doppio ruolo: sarà l’ospite musicale della puntata ma anche il giudice della gara cover tra i cantanti del programma che si avvia speditamente verso la fase del serale.

Il Volo ad Amici sarà protagonista di due momenti diversi. Da un lato ascolterà le esibizioni dei ragazzi in gara, che interpreteranno le cover a loro assegnate dai docenti di canto. Il Volo dovrà assegnare dei voti ad ogni performance al fine di stilare la nuova classifica di gradimento tra i concorrenti della scuola.

Il secondo momento che vedrà protagonisti i ragazzi de Il Volo ad Amici è quello dell’esibizione. Il trio ricorderà ed omaggerà il Maestro Ennio Morricone, in attesa dei concerti del 2022 che nei prossimi mesi porteranno la musica de Il Volo e l’omaggio al Maestro in tutta la penisola.

Gli ospiti di Amici il 27 febbraio

Non solo musica ad Amici di Maria De Filippi il 27 febbraio e non solo Il Volo tra gli ospiti in studio. Spazio alla comicità con Enrico Brignano.

Il Direttore d’orchestra Adriano Pennino sarà chiamato a valutare su un brano l’interpretazione dei cantanti. Spazio anche alle radio con:

Federica Gentile per RTL 102.5 e Radio Zeta;

Beppe Cuva direttore di Radio Subasio;

Clarissa Martinelli per Radio Bruno.

Il ballo invece accoglierà in studio, per stilare la classifica:

il coreografo Emanuel Lo per l’hip hop;

il ballerino e attore Gabriele Rossi per il moderno;

il coreografo Massimiliano Sodini per il ballo latino-americano.

I concerti de Il Volo nel 2022

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 30 agosto 2020 e del 29 agosto 2021)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 31 agosto 2020 e del 30 agosto 2021)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 e del 4 settembre 2020)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 e del 5 settembre 2020)

29 giugno 2022: Ferrara, Piazza Trento e Trieste

3 settembre 2022: Vicenza, Piazza dei Signori



15 DICEMBRE 2022 TORINO – PALA ALPITOUR (recupero del 10 ottobre 2022, 16 ottobre 2021, 26 novembre 2020)

17 DICEMBRE 2022 MILANO – MEDIOLANUM FORUM (recupero del 3 ottobre 2022, 23 ottobre 202, 30 novembre 2020)

23 DICEMBRE 2022 ROMA – PALAZZETTO DELLO SPORT (recupero del 7 ottobre 2022, 20 ottobre 2021, 4 dicembre 2020)