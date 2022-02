Il Volo a Ferrara e Vicenza: nuovi appuntamenti si aggiungono al tour del trio pop-lirico in programma per i prossimi mesi.

Il Volo torna dal vivo questa estate in Italia per una serie di concerti esclusivi. Due i nuovi spettacoli che si aggiungono oggi, rispettivamente nelle città di Ferrara e Vicenza. Il primo spettacolo è quello atteso per il 29 giugno in Piazza Trento e Trieste in occasione di Ferrara Summer Festival; il secondo è quello atteso per il 3 settembre 2022 a Vicenza, in Piazza dei Signori.

Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, porterà sul palco i brani tratti del loro recente tributo a Ennio Morricone, insieme ad altri successi che hanno caratterizzato la loro carriera.

Attraverso Live In Concert, i ragazzi de Il Volo fanno rivivere tutte le grandi emozioni con il meglio del loro repertorio, tra cover e singoli molto apprezzati dal pubblico italiano ed internazionale.

I biglietti per i concerti de Il Volo a Ferrara e Trieste saranno disponibili in prevendita da martedì 1 marzo alle ore 15:00 su TicketOne e TicketMaster sia online che nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Il Volo a Ferrara e Vicenza, tutte le info

29 giugno 2022: Ferrara, Piazza Trento e Trieste

3 settembre 2022: Vicenza, Piazza dei Signori

Biglietti in prevendita dal 1° marzo alle ore 15.00.

Tutti i concerti de Il Volo nel 2022

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 30 agosto 2020 e del 29 agosto 2021)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 31 agosto 2020 e del 30 agosto 2021)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 e del 4 settembre 2020)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 e del 5 settembre 2020)



15 DICEMBRE 2022 TORINO – PALA ALPITOUR (recupero del 10 ottobre 2022, 16 ottobre 2021, 26 novembre 2020)

17 DICEMBRE 2022 MILANO – MEDIOLANUM FORUM (recupero del 3 ottobre 2022, 23 ottobre 202, 30 novembre 2020)

23 DICEMBRE 2022 ROMA – PALAZZETTO DELLO SPORT (recupero del 7 ottobre 2022, 20 ottobre 2021, 4 dicembre 2020)