Bisogna fare molta attenzione ad una bufala diventata virale su larga scala in questi giorni, in merito ad una presunta chiamata alle armi in Italia dal Generale Carmine Masiello. In particolare, sta circolando sui social la foto di una lettera, secondo cui gli italiani classe 1992, fino ai 2002, con la quale il Ministero della Difesa avrebbe imposto ai suddetti soggetti di arruolarsi. Il tutto, come potete facilmente immaginare, sarebbe correlato allo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina. Una pioggia di condizionali, per una fake news davvero clamorosa.

Nessuna chiamata alle armi dal Generale Carmine Masiello e dal Ministero della Difesa

Della crisi in corso in Ucraina abbiamo parlato nei giorni scorsi con un altro articolo, in relazione al messaggio che il mondo della musica ha voluto dare in seguito all’attacco di Putin. Oggi 27 febbraio, invece, bisogna affrontare la questione sotto un altro punto di vista. Già, perché allo stato attuale non risulta diramata alcuna chiamata alle armi attraverso una lettera che sarebbe stata firmata direttamente dal Generale Carmine Masiello, o più in generale dal Ministero della Difesa. Il Generale esiste, ma la comunicazione è stata creata da zero da qualche soggetto che evidentemente ha del tempo da perdere in questi giorni.

La fake news relativa alla chiamata alle armi per lo scoppio della guerra in Ucraina, in riferimento ad una lettera angosciante firmata dal Generale Carmine Masiello e dal Ministero della Difesa è stata confermata anche da Bufale. Una smentita doverosa, in quanto al momento le mosse del nostro governo sono incentrate solo sulla piena condivisione con altri Paesi in merito alle sanzioni da infliggere alla Russia. Dunque, dopo la strada diplomatica, nel tentativo di dissuadere Putin, si continua a portare avanti una strategia non interventista.

A prescindere da come evolverà questo discorso, ad oggi non possiamo fare altro che smentire in modo assoluto le voci riguardanti la presunta chiamata alle armi in Italia. Non esistono lettere firmate dal Generale Carmine Masiello e dal Ministero della Difesa.