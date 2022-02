Non ci sono buone notizie sulla disponibilità PS5 da Gamestop e, a dire la verità, anche per quanto riguarda le catene di elettronica che in passato hanno venduto la console come ad esempio Mediaworld. In uno scenario contrassegnato ancora dalla forte carenza di scorte del dispositivo, va pure segnalata la pericolosità di alcune truffe che fanno uso del nome di grossi brand proprio per irretire nuove vittime.

Il punto sulla disponibilità

Per quanto riguarda la disponibilità PS5 da Gamestop, proprio oggi 23 febbraio va confermata la mancata comunicazione di nuove scorte della console per la catena specializzata. In effetti, almeno fino a qualche settimana fa, nella live Twitch del mercoledì, si era soliti assistere all’alert per una nuova flash sale del prodotto. Si trattava sempre di poche unità, tra l’altro messe in vendita in bundle con accessori o altri titoli, ma intanto veniva mantenuta viva la speranza di conquistare l’ambito gioiellino hi-tech. Questo mese di febbraio dunque si conclude con l’assenza totale di nuove vendite proprio per la PS5 e non è detto che le cose cambino a marzo.

Truffe in corso

Proprio perché la disponibilità PS5 da GameStop è nulla, non va per nulla abbassata a guardia nei riguardi di eventuali truffe e raggiri che fanno leva proprio sull’alta domanda del mercato per il prodotto. La stessa catena specializzata in gaming in queste ore ha ribadito che le vendite di ogni prodotto a suo nome viene effettuato solo su GameStop.it e nei negozi fisici a nome del marchio. Qualsiasi altra proposta nasconde di certo qualche trappola. Soprattutto sui social varrà dunque la pena stare alla larga da post e comunicazioni che millantano nuove scorte di PS5 proprio a nome di GameStop. Eventuali nuove vendite saranno comunicate solo attraverso tutti i canali ufficiali.

