C’è stato un periodo piuttosto lungo in cui i ritocchini di Courteney Cox hanno fatto notizia sui giornali e sono diventati oggetto di scherno sui social per i loro effetti sul volto dell’attrice: l’ex Monica di Friends, ad un certo punto, è parsa quasi irriconoscibile a causa dei troppi filler al viso che ne hanno stravolto i connotati. Ora è la stessa interprete di Shining Vale, la sua nuova serie tv per StarzPlay, a spiegare perché abbia esagerato con la medicina estetica e come mai, ad un certo punto, abbia smesso.

I ritocchini di Courteney Cox sono stati una sorta di risposta alla classica crisi di mezza età che colpisce chi di colpo inizia a vedere il suo viso modificarsi con le prime rughe e i primi cedimenti della pelle. L’attrice ha spiegato di aver cercato di mantenere una parvenza di giovinezza con i filler, ma di essersi resa conto di aver esagerato, fino a non riconoscersi più.

I ritocchini di Courteney Cox ad un certo punto sono diventati oggetto di dibattito tra i suoi seguaci e a quel punto l’attrice ha scelto di smettere. Parlando al Sunday Times, l’attrice ha riflettuto sul suo aspetto, spiegando che oggi non rifarebbe più quell’uso smodato delle iniezioni in viso.

C’è stato un momento in cui dici, ‘Oh, sto cambiando. Sembro più vecchia. E ho cercato di inseguire quella giovinezza per anni. Non mi rendevo conto che, oh merda, in realtà sembro davvero strana con le iniezioni e facendo cose in faccia che non farei mai ora… Perché la gente parlava di me, credo. C’è stato un periodo in cui ho detto: ‘Devo smetterla. È semplicemente da pazzi’.

Oggi i ritocchini di Courteney Cox sono solo un ricordo. L’attrice, classe 1964, inizia a riflettere sui suoi prossimi 60 anni e sembra aver fatto pace con il suo aspetto, abbandonando gli eccessi estetici che l’avevano stravolta, anche se non riesce ancora a capacitarsi di come scorra veloce il tempo.

Oh Dio, è così difficile anche solo sentirlo o dirlo. Non posso crederci. Non c’è niente di sbagliato nell’avere 60 anni, ma proprio non riesco a crederci. Il tempo scorre velocissimo. Non c’è dubbio che io sia più bilanciata, ho imparato così tanto nella mia vita: come divertirmi, cosa provare a fare di più e cosa lasciar andare.

