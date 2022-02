Starzplay ha rilasciato il primo trailer di Shining Vale, la horror comedy che segna il ritorno in televisione di Courteney Cox in un ruolo da protagonista: per la star di Friends si tratta della prima volta dopo sette anni, ovvero dalla fine della serie, di cui era produttrice e interprete, Cougar Town.

Il trailer di Shining Vale arriva mentre l’attrice è nelle sale con il reboot di Scream: Starzplay prova forse a sfruttare l’hype per il film per attirare il pubblico verso la nuova serie con Cox, che attinge allo stesso registro horror-comico e vede protagonista la stessa attrice. Il progetto creato da Sharon Horgan (Divorce, Catastrophe ) e Jeff Astrof (Trial & Error) vede nel cast anche Greg Kinnear, Mira Sorvino, Gus Birney, Merrin Dungey, Dylan Gage, Judith Light e Sherilyn Fenn.

Il trailer di Shining Vale rilancia l’appuntamento col debutto in anteprima domenica 6 marzo, quando i primi due episodi saranno disponibili sulla piattaforma Starzplay in Europa, America Latina e Giappone, nonché su Starz nei mercati di Stati Uniti e Canada. Dalla settimana successiva saranno distribuiti due episodi per volta, con una distribuzione più simile a quella della tv generalista (stessa scelta fatta da Amazon Prime Video per La Fantastica Signora Maisel 4 in arrivo il 18 febbraio).

Il trailer di Shining Vale mostra un assaggio di questa serie incentrata sull’ex ragazza ribelle Pat (Cox), diventata famosa dopo aver scritto un romanzo soft-porno: col marito Terry Phelps (Kinnear) investono i risparmi di una vita per trasferirsi da un angusto appartamento di Brooklyn a una vecchia villa vittoriana a Shining Vale, nel Connecticut. È l’ultimo tentativo di salvare il loro matrimonio, dopo la torrida relazione di Pat con un ragazzo molto più giovane di lei. Diciassette anni dopo il suo successo letterario che le è valso l’appellativo di “lady porn”, Pat è ora sobria e pulita dagli eccessi del passato, ma insoddisfatta per non essere riuscita a scrivere il suo secondo romanzo; inoltre la passione col marito Terry è inesistente e i loro figli adolescenti Gaynor (Gus Birney) e Jake (Dylan Gage) non voglio sapere nulla di lei. L’acquisto di una casa vecchia di 200 anni, venduta ad un prezzo molto al di sotto del suo valore, le sembra una buona idea per far ripartire la sua famiglia, ma quell’affare conveniente è legato al passato oscuro della casa, segnato da un triplice omicidio avvenuto all’interno. Né il marito di Pat né i loro figli adolescenti sembrano rendersi conto che qualcosa non va, solo Pat sente e vede cose strane in casa, ma è convinta di essere o depressa o posseduta: inoltre è l’unica a vedere lo spirito della persona che ha commesso questi omicidi, Rosemary, una casalinga degli anni ’50 che potrebbe provare a impadronirsi del corpo di Pat.

Ecco il trailer di Shining Vale.

