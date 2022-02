Non una parola da parte di Ilary Blasi sulla rottura con Francesco Totti, notizia bomba che circola dalla serata del 21 febbraio senza ancora alcun riscontro effettivo. Forse l’unica vera conferma del fatto che ci sia effettivamente una crisi in atto è rappresentata dal fatto che in 24 ore non è arrivata alcuna smentita. C’è chi sostiene che sia solo questione di tempo e che i due faranno presto una dichiarazione ufficiale in stile Trussardi-Hunziker, che hanno affidato all’Ansa la conferma della loro separazione solo poche settimane fa. Sui social non si parla d’altro, ma nel mentre i coniugi Totti-Blasi tacciono.

Una prima reazione di Ilary Blasi sulla rottura con Francesco Totti (ipotizzata o vera che sia) potrebbe essere rintracciata nelle Instagram Stories della conduttrice tv, in procinto di tornare su Canale5 con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nessuna dichiarazione, ma una smorfia che potrebbe voler dire tutto o niente. Durante un viaggio in treno, Blasi si è mostrata in un breve video mentre abbassa per un attimo la mascherina e fa una linguaccia alla fotocamera: un modo per dire che le chiacchiere che la riguardano sono delle stupidaggini? O semplicemente che, nonostante i venti di rottura, va tutto bene e non c’è di che essere tristi?

@ilaryblasi

Va detto che Ilary Blasi sulla rottura con Francesco Totti si era già espressa pochi giorni fa, ospite di Michelle Impossible, il nuovo verità di Michelle Hunziker su Canale5: durante il suo intervento aveva smorzato le voci di crisi, sostenendo che “ho un solo uomo da vent’anni ma se non posto una foto da una settimana per gli altri siamo in crisi“. Un modo come un altro per dire che, se la coppia non appare più insieme come un tempo, non vuol dire che sia al capolinea. Invece dopo nemmeno una settimana spuntano già voci di tradimenti: lei avrebbe avuto un flirt con un collega, mentre il Pupone avrebbe una storia da tempo con un una certa Noemi Bocchi, secondo quanto riportato da Dagospia. Addirittura sarebbero separati in casa: difficile pensare che nessuno dei due abbia voluto realizzare una smentita di fronte a certi rumors.

Le prime di parole di Ilary Blasi sulla rottura con Francesco Totti probabilmente arriveranno solo quando inizierà la promozione de L’Isola dei Famosi: in quel caso rinunciare alle interviste e alle inevitabili domande sul menage familiare sarà impossibile. A meno che la coppia non annunci l’addio prima.

Continua a leggere su optimagazine.com