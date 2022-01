Michelle Hunziker si separa da Tomaso Trussardi, e non è uno dei tanti rumor circolati negli ultimi tempi. La coppia ha scelto di prendere due strade diverse dopo 10 anni di matrimonio e ha affidato la notizia a una nota stampa inviata all’agenzia Ansa.

Michelle Hunziker si separa da Tomaso Trussardi

I due si erano conosciuti al Ristorante Trussardi alla Scala, di cui Tomaso è proprietario, ed è stato un colpo di fulmine. Nel 2014 Michelle Hunziker e Tomaso sono convolati a nozze presso il Palazzo della Regione di Bergamo il 10 ottobre. “Mi è piaciuto subito: ci siamo scambiati i numeri e la prima a chiamare sono stata io“, aveva rivelato la soubrette, conduttrice e modella al Corriere Della Sera per raccontare in che modo era nata la loro favola d’amore.

Tuttavia, negli ultimi tempi si vociferava circa una crisi di coppia. Michelle e Tomaso, infatti, non pubblicavano più post condivi sui social e la Hunziker ha trascorso le vacanze natalizie in Alta Badia senza il marito ma insieme alle figlie nate dal loro matrimonio, Sole e Celeste rispettivamente di 9 e 7 anni. Con lei soltanto l’amica Serena Autieri. Tomaso le avrebbe raggiunte solamente per Natale per poi ritirarsi nuovamente.

L’annuncio sui social

La fine del loro matrimonio, come già detto, è stata comunicata dai diretti interessati con una nota pubblicata dall’Ansa. Ecco l’annuncio ufficiale:

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.

La coppia aggiunge che entrambi si impegneranno a non rilasciare ulteriori commenti su questa scelta, che resterà all’interno della loro sfera privata. Secondo Corriere della Sera le due bambine Sole e Celeste continueranno a vivere con mamma Michelle. Sui rispettivi profili social i due ex coniugi, come specificato nella nota stampa, non commentano la notizia e si limitano a postare contenuti sulle rispettive attività.

Con un semplice comunicato e una serena condivisione Michelle Hunziker si separa da Tomaso Trussardi, confermando i rumor che circolavano sui social.