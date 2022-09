Fabrizio Corona e le sue foto tornano a tenere banco sui social, e non solo. Il fotografo dei vip anticipa che sarà lui a raccontare tutta la verità sulla storia d’amore e sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi. Lo annuncia su Instagram dopo l’intervista di Francesco Totti sul Corriere della Sera, di cui ieri si è parlato molto.

Dai Rolex alle borse firmate, tra amanti e segreti, messaggi sul cellulare e telefoni spiati. L’ex numero 10 della Roma giura di non aver tradito per primo e racconta dell’ingresso di Noemi Bocchi nella sua vita, avvenuto solo di recente. A tradire fu Ilary Blasi, colpevole del primo gesto che pose fine al matrimonio tra la lettera di Passaparola e l’amatissimo calciatore della Roma.

Fabrizio Corona su Totti e Ilary non poteva risparmiare commenti social. Nella scorse ore è apparso in rete per ricordare momenti trascorsi nella casa del GF, quando alla guida del reality di Canale 5 c’era proprio Ilary Blasi. Ma promette anche che sarà lui a fare luce sulla questione Totti/Blasi, sui tradimenti e sugli amanti.

“Ero il re di questo lavoro e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso”, scrive Fabrizio Corona in un post su Instagram e dà appuntamento a questa settimana.

Racconterà la sua verità sulla crisi e sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con documentazione fotografica alla mano e invita tutti a rimanere sintonizzati sui suoi spazi.

