Il film di Peaky Blinders comincia a prendere forma. Il creatore della serie BBC, Steven Knight, ha condiviso alcuni dettagli sull’atteso lungometraggio, anticipando alcuni potenziali spin-off.

La settima stagione, inizialmente annunciata, è stata cancellata a causa della pandemia di Covid. Al suo posto, Knight ha pensato di concludere degnamente la storia con un film di Peaky Blinders. Al momento non sono ancora chiari alcuni dettagli, né se rivedremo il protagonista Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy.

In un’intervista con Digital Spy abbiamo finalmente la conferma. Infatti pare che sia Tommy Shelby che suo fratello Arthur potrebbero tornare nelle vesti di protagonisti per il film di Peaky Blinders. Knight ha lasciato intendere che “è ancora impossibile dirlo”.

“Ma per il film – sì. Faremo un film che commuoverà tutti, e poi da lì vedremo dove ci porterà. Il mondo di Peaky Blinders ha così tanta energia, così tanto seguito e una base di fan così vasta, che pensi: ‘Beh, andiamo avanti.’ Ed è quello che facciamo”.

Per quanto riguarda il casting per del film e dei possibili spin-off, Steven Knight ha dichiarato:

“Ci sono così tante persone, così tanti grandi attori, con cui stiamo già, in qualche modo, conversando per il film e per qualunque cosa ci sarà dopo. Ma penso che quello che vogliamo fare sia continuare a sorprendere i fan e continuare a far emergere nuovi talenti. Perché è tutto lì. C’è una sorta di coerenza: quello che stiamo facendo è trovare attori secondari, da storie di sfondo, davvero bravi e raccontare quella storia. Questo è quello che stiamo cercando di fare”.

L’ultima stagione di Peaky Blinders debutterà il 27 febbraio su BBC. Successivamente la vedremo su Netflix. È una stagione molto attesa perché non solo chiuderà la storia, ma sarà anche la prima senza la compianta attrice Helen McCrory.

