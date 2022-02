Arrivano in serata le prime dichiarazioni ufficiali di Francesco Totti, dopo una giornata di rumors e pettegolezzi sulla presunta crisi con Ilary Blasi, e naturalmente non potevano che smentire tutto. Ancora una volta la coppia dello showbiz per eccellenza è finita sotto la lente da parte di chi ha provato a conquistare qualche clic parlando di una crisi, di un tradimento da parte di lui, di un possibile fidanzato per lei, insomma costruendo castelli in aria spazzati via da poche parole e da alcune immagini di una famiglia felice intorno ad un tavolo.

Mentre Ilary Blasi nel pomeriggio si era limitata ad una linguaccia a favor di social, Francesco Totti ha preso la parola poco fa nelle storie pubblicando così la sua smentita ufficiale:

“In queste ore ho letto sui media molte cose su di me e, soprattutto, sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news, mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”.

Detto questo, basta guardare poi le storie Instagram di Ilary Blasi per scoprire che a registrare il messaggio è stata la stessa conduttrice poco prima di andare a cena fuori insieme ai loro tre figli. Il quadretto della famiglia felice per fortuna rincuora i fan che erano pronti a lasciarsi travolgere dai rumors su presunti tradimenti dicendosi disorientati dalla fine di un mito, quello del calciatore e della showgirl, al quale non avrebbero mai voluto rinunciare.

I fan sono felici per la smentita di Francesco Totti ma altri non possono far altro che pensare che qualcuno abbia voluto montare un caso magari per lanciare il ritorno di Ilary Blasi in tv, presto al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti.