Niente punto di rottura: è stato trovato l’accordo tra Amazon e Visa. L’e-commerce continuerà ad accettare le carte Visa come metodo di pagamento all’interno del sito di commercio elettronico. Tutto è andato a buon fine pochi giorni fa, portando così alla conclusione di una trattativa tra le due società che, negli ultimi mesi, ha fatto pensare ad una fragorosa frattura. Infatti, lo scorso mese di novembre, soprattutto Amazon UK rivelò la proposta di cessare i pagamenti con carte di credito appartenenti al circuito Visa per transazioni nel Regno Unito a causa di una discussione in merito ai costi di commissione.

La fine della partnership tra Amazon e Visa era iniziata in seguito alle lamentele dei venditori, i quali si erano accorti che le spese di commissione sugli estratti conti erano aumentate. Così l’azienda fondata da Jeff Bezos aveva messo in programma l’intenzione di accantonare le carte di credito Visa dal 19 gennaio 2022. Ma ecco che pochi giorni fa entrambe le società hanno raggiunto l’accordo e deciso di continuare a lavorare a stretto contatto su una potenziale soluzione.

A rendere noto il prosiegio della collaborazione sono le parole dei portavoce delle due aziende, dichiarando che recentemente è stato raggiunto un accordo globale con Visa che consentirà a tutti i clienti di continuare ad usufruire delle loro carte di credito negli store Amazon. L’e-commerce resta impegnata per garantire ai clienti un’esperienza di pagamento conveniente e con libertà di scelta. Anche Visa, dal suo canto, ha dichiarato di essere lieta di aver raggiunto un accordo globale con Amazon, che include l’attuale accettazione di Visa in tutti gli store e siti, così come l’impegno annesso per collaborare ad iniziative inerenti a nuovi prodotti e tecnologie, in modo da assicurare in futuro esperienze di pagamento più innovative ai clienti. A questo punto, la domanda sorge spontanea: in merito alla collaborazione Amazon-Visa, cosa succederà in Italia? A quanto pare, questo accordo tra le parti vale anche per l’Europa e quindi anche per il nostro Paese.

