È stato nuovamente rimandato il concerto di Maluma a Milano in programma per il 2022. Le informazioni a proposito della nuova data sono già note e il nuovo appuntamento è già stato programmato. Non si terrà secondo il calendario già comunicato il concerto di Maluma a Milano, che slitta di nuovo causa restrizioni da Covid-19.

La nuova data del concerto di Maluma a Milano è quella del prossimo 29 giugno 2022. L’evento si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per le date originali del concerto rimarranno validi.

Lo spettacolo era in programma per il 5 marzo di quest’anno, posticipato dopo le date comunicate nel 2020 e nel 2021. L’Italia attende infatti Maluma da due anni: il suo concerto si sarebbe dovuto svolgere il 7 marzo 2020 nell’ambito della tournée europea. Hanno fatto seguito poi numerosi posticipi e riprogrammazioni, non ancora giunti al termine.

Gli ostacoli logistici causati ancora dalla crisi pandemica hanno reso inevitabile la decisione di posticipare lo spettacolo dell’artista colombiano dal 5 marzo al prossimo 29 giugno. Con questa comunicazione, l’organizzatore comunica la nuova data, prevista per la primavera inoltrata. La speranza è che lo spettacolo si possa effettivamente tenere.

I biglietti acquistati per le date in cui era stato precedentemente programmato lo show rimarranno validi per il concerto del 29 giugno 2022 senza alcuna necessità di modifiche. I fan in possesso dei biglietti acquistati per i precedenti appuntamenti di Maluma a Milano potranno accedere al concerto del 29 giugno con lo stesso ticket.

Con più di 46 milioni di follower sui social, provenienti da tutto il mondo, Maluma è tra gli artisti più seguiti ed in assoluto il cantante Latino con più follower sui social.