Animale domestico non sempre fedelissimo, il gatto è compagno di vita di tantissimi italiani, al punto che nel 1990 è stata indetta una giornata nazionale in suo onore. Si celebra infatti ogni anno, il 17 Febbraio, la festa del gatto, felino domestico per eccellenza.

I gatti sono presenti nella vita dell’uomo sin dall’antichità. Sulle mura di Pompei sono stati ritrovati degli affreschi in cui erano ritratti dei piccoli gatti. Ancora prima, nell’Antico Egitto, questi felini erano considerati delle divinità. Nel Medioevo i gatti venivano considerati animali malefici, associati alla stregoneria. Per questo nella nostra cultura quando si raffigura una strega, spesso, accanto a lei compare un gatto.

Facendo un salto ai tempi più recenti, tanti sono i personaggi del mondo della cultura e della scienza che hanno avuto come amico inseparabile un gatto. Ricordiamo il poeta Pablo Neruda, la scienziata Margherita Hack, le leggende della musica David Bowie e Freddy Mercury, l’attrice Anna Magnani.

E’ stata proprio una giornalista, Claudia Angeletti, che, con un referendum sulla rivista specializzata “Tuttogatto”, ha stabilito la data in cui festeggiare i suoi amati animali domestici. La scelta del 17 Febbraio è infatti tutt’altro che casuale.

Perché la festa del gatto ricorre il 17 Febbrao?

E’ stato scelto Febbraio perché è il mese dell’Acquario, segno zodiacale degli anticonformisti e degli spiriti liberi, quali sono i gatti, che rifiutano qualsiasi tipo di regola imposta. Inoltre, nella cultura popolare, febbraio è anche “il mese dei gatti e delle streghe”.

La scelta del giorno è invece dovuta alla tradizione popolare che vede nel 17 il simbolo di sventura e sfortuna, che accomuna questo numero alla simbologia legata al gatto. Il numero 17, in numeri romani, si scrive XVII, il cui anagramma è VIXI, che in latino significa “sono vissuto”, quindi di conseguenza “non più vivo” cioè “morto”. A questa causa è da ascrivere la percezione che si ha del numero 17.

I gatti si festeggiano in diversi Paesi: Polonia, USA, Giappone, Russia. In ciascuno di essi c’è una giornata a loro dedicata. L’International Fund for Animal Welfare, nel 2002, ha fissato per l’8 agosto la ricorrenza del World Cat Day.