Ritornano i Massive Attack in Italia con 3 date dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19. Nel 2019 la band britannica di Robert Del Naja e Grant Marshall è passata per il Belpaese per celebrare i 20 anni di Mezzanine (1998) con il tour Mezzanine XX1, l’album che in assoluto ha consacrato il duo di Bristol al successo internazionale conferendo il titolo di eroi del trip hop. Con singoli come Teardrop ed Angel la musica è cambiata per sempre con una corrente più intimista e sensuale, sorella maledetta dell’r’n’b.

Per il ritorno dei Massive Attack in Italia non dovremo aspettare troppo: la band visiterà lo stivale nel giugno 2022 con tre date, a Roma, Milano e Ferrara. Ecco le date ufficiali.

21 GIUGNO 2022

Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea 22 GIUGNO 2022

Milano, Ippodromo SNAI San Siro

Milano Summer Festival 24 GIUGNO 2022

Ferrara, Piazza Trento e Trieste

Ferrara Summer Festival

Per gli iscritti a MyLiveNation i biglietti per le tre date dei Massive Attack in Italia saranno disponibili dalle 11 di giovedì 17 febbraio 2022, mentre per tutti gli altri acquirenti le prevendite partiranno alle 12 di venerdì 18 febbraio 2022.

L’ultimo album in studio della band di Bristol è Heligoland (2010), con Damon Albarn dei Blur e dei Gorillaz co-autore di alcune tracce come Splitting The Atom, Flat Of The Blade e Saturday Come Slow. Nel 2019, per celebrare i 20 anni di Mezzanine, i Massive Attack hanno pubblicato Massive Attack V Mad Professor Part II (Mezzanine Remix Tapes ’98) con 8 brani dell’iconico album remixati in chiave dub da Mad Professor che in realtà sarebbero dovuti uscire diversi anni prima.

Nelle 3 date dell’ultima visita dei Massive Attack in Italia del 2019 – Milano, Padova, Roma – la band aveva eseguito anche cover dei Cure (10:15 Saturday Night) e dei Bauhaus (Bela Lugosi’s Dead), e con gran sorpresa era salita sul palco Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins, la voce ipnotica di Teardrop.