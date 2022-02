I personaggi di Moon Knight su Disney+ si mostrano nel trailer della serie Marvel, diffuso durante il Super Bowl 2022. La storia segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac nei panni di Steven Grant/Moon Knight; Ethan Hawke è Arthur Harrow; e May Calamawy. Nel cast c’è anche Gaspard Ulliel, attore francese morto tragicamente il mese scorso, nel ruolo del villain Midnight Man. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer. Oscar Isaac è reduce dal film Dune e dalla miniserie HBO Scene da un Matrimonio, entrambi presentati nel corso della Mostra del Cinema di Venezia.

Nel nuovo, breve, trailer di Moon Knight su Disney+ viene gettata molta carne sul fuoco; assistiamo alle paranoie del protagonista, la sua difficoltà a prendere sonno, immagini di vita passata, l’incontro con l’enigmatico Arthur Harrow, e la sua trasformazione nel supereroe che dà il titolo alla serie.

Moon Knight debutterà dal 30 marzo (si suppone con un episodio a settimana, per un totale di sei) in esclusiva sulla piattaforma streaming della casa di Topolino, ed è la prima serie Marvel ad essere trasmessa nel 2022. Di seguito il nuovo trailer, al momento disponibile solo in lingua originale:

