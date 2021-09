Al via Scene da un Matrimonio su Sky Atlantic, l’atteso nuovo adattamento HBO del cult classico di Ingmar Bergman. La miniserie debutta a sole due settimane dall’anteprima mondiale alla 78° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato accolto da recensioni entusiastiche (qui la nostra) e da una doppia, calorosa standing ovation del pubblico del PalaBiennale.

La prima puntata va in onda dal 20 settembre alle 21.15, tutti i lunedì con un episodio a settimana su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Oscar Isaac (Show Me a Hero, Dune) e Jessica Chastain (nominata all’Oscar per Zero Dark Thirty) – anche produttori esecutivi – sono i protagonisti assoluti dell’omaggio targato HBO e firmato da Hagai Levi (In Treatment, Our Boys, The Affair), anche regista di tutti i cinque episodi della miniserie, al classico di Ingmar Bergman. Amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio, divorzio: i temi, i dilemmi che hanno reso immortale la miniserie (poi il film) originale saranno al centro anche della rivisitazione firmata da Levi, esplorati attraverso la storia di una coppia americana contemporanea.

La storia ruota intorno al matrimonio di una coppia, sulla superficie perfetto, ma in realtà pieno di crepe che né moglie né marito inizialmente sembrano rendersene conto. Mira (Chastain) è un’affermata professionista nell’ambito del tech insoddisfatta del suo matrimonio, mentre Jonathan (Isaac) è un intellettuale, un premuroso professore di filosofia che si sforza di salvare la sua relazione con Mira.

Nel corso dei 5 episodi, Scene da un matrimonio indaga in tutta la loro complessità le dinamiche più private di questa coppia apparentemente solida, ritratta – quasi spiata – nella sua intimità, così da permettere al pubblico di ascoltare le confessioni, le recriminazioni, di due persone che si amano e si odiano allo stesso tempo.

Prodotto da Media Res e Endeavor per HBO. Produttori esecutivi: Hagai Levi, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Amy Herzog (anche sceneggiatrice degli episodi 1 e 5), Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman, M. Blair Breard.