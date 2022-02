Intervista col Vampiro di AMC si mostra finalmente nelle prime immagini ufficiali durante il Super Bowl 2022. L’adattamento dell’omonimo romanzo di Anna Rice, è incentrato sul vampiro Louis de Pointe du Lac (interpretato da Jacob Anderson) e sul racconto della storia della sua vita a un giornalista, in particolare come è stato trasformato in un vampiro e poi guidato da Lestat de Lioncourt (Sam Reid) in questo suo cambiamento.

Non è la prima volta che parliamo di questo nuovo adattamento visto che ormai da oltre due anni Anna Rice e suo figlio si stavano occupando del progetto. Ad un certo punto tutto sembrava si sarebbe arenato di nuovo fino a quando AMC non si è fatta avanti. Nel frattempo la Rice è morta ma lo spettacolo non si è fermato e la serie di Intervista col Vampiro ha continuato la sua produzione in quel di New Orleans.

Ecco il trailer rilasciato al Super Bowl 2022 qualche ora fa ma che contiene anche tutte le altre serie in arrivo su AMC:

AMC lo scorso anno ha acquistato i diritti della serie di libri di Anna Rice, The Vampire Chronicles e The Lives of the Mayfair Witches, per un totale di 18 titoli. La rete ha dato il via libera ad Intervista col Vampiro e, recentemente, anche ad una serie basata su Lives of the Mayfair Witches.

Al momento non conosciamo ancora la data di messa in onda della serie ma sicuramente il prossimo autunno potrebbe essere il momento giusto per capire se Anderson e i suoi saranno in grado di replicare il successo e le emozioni del film o di altre serie ‘simili’. Nei prossimi giorni la rete potrebbe confermare la data di messa in onda con un trailer interamente dedicato alla serie.