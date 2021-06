AMC Networks ha dato il via libera alla serie basata sul romanzo Intervista col Vampiro di Anne Rice, che debutterà nel 2022 sulle piattaforme AMC+ e AMC. Lo scorso anno, la società ha acquisito i diritti sulle opere della scrittrice americana, che comprendono 18 titoli tra cui le serie Cronache dei vampiri e Streghe Mayfair, che hanno deliziato i fan di tutto il mondo.

Intervista col Vampiro è il primo titolo della raccolta ad essere sviluppato. Dietro il progetto, l’acclamato e pluripremiato produttore cinematografico e televisivo Mark Johnson (“Breaking Bad”, “Better Call Saul”, “Halt and Catch Fire”, “Rectify”), che ha anche un accordo generale con AMC Studios, Rolin Jones (“Perry Mason”, “Friday Night Lights”), che ha anche un accordo di sviluppo complessivo con AMC Studios. La serie ha ricevuto il via libera per una prima stagione di otto episodi. Johnson è anche un produttore esecutivo. Anne e Christopher Rice sono produttori esecutivi..

“La sfida di adattare per la televisione il lavoro innovativo e immensamente avvincente di Anne Rice è sia intimidatorio che esilarante”, ha detto Johnson. “Avendo precedentemente prodotto film da opere così singolari, riconosco sia la responsabilità che l’obbligo che dobbiamo al materiale. Nel 1973, una madre in lutto e una scrittrice straordinaria hanno iniziato quello che sarebbe diventato il miglior romanzo sui vampiri mai scritto (con tutto il rispetto per Mr. Stoker)”, ha detto Jones. “Quasi cinquant’anni dopo sappiamo cosa ci si aspetta da noi. Sappiamo quanto questo libro e quelli che seguono significhino per la loro enorme base di fan. Sentiamo il vostro alito sul collo. Louis e Lestat stanno uscendo dal loro nascondiglio e non vediamo l’ora di riunirli insieme a voi.”

Intervista col Vampiro è stato portato sullo schermo grazie al film omonimo del 1994 con Tom Cruise e Brad Pitt rispettivamente nei panni di Lestat e Louis. Nel cast anche Antonio Banderas e una giovanissima Kirsten Dunst.