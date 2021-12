I fan di Anna Rice sono avvisati: il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per loro visto che la trilogia di Lives of Mayfair Witches sta per diventare una serie tv. C’è già molto attesa per l’annunciato adattamento televisivo di Intervista col Vampiro e a questa adesso si unisce anche quella per questa trasposizione annunciata in queste ore da AMC.

La rete ha dato il via libera al progetto che dovrebbe prendere forma proprio il prossimo anno per la felicità dei fan di Anna Rice e delle sue opere. Probabilmente l’adattamento più famoso dell’opera di Rice è il film del 1994 tratto dai suoi libri Vampire Chronicles ma dopo l’acquisto da parte di AMC dei diritti sulla maggior parte delle sue opere sembra che vedremo anche la trilogia di Lives of Mayfair Witches il prossimo anno con la firma di Esta Spalding e Michelle Ashford per la sceneggiatura e la produzione esecutiva.

La serie si concentrerà su un giovane neurochirurgo intuitivo che scopre di essere l’improbabile erede di una famiglia di streghe e proprio mentre si trova a fare i conti con i suoi nuovi poteri ecco che si palesa una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni. AMC Networks lo scorso anno ha acquisito i diritti di una vasta collezione di opere iconiche di Rice, che comprende 18 titoli tra cui The Vampire Chronicles e The Lives of the Mayfair Witches e questo rappresenterà un passo in avanti importante per la programmazione originale della rete.

Lo stesso Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks ha riferito: “Si tratta di due serie presenti in un universo in espansione che Anne Rice costruito attorno a storie e personaggi che hanno affascinato milioni di fan in tutto il mondo. Siamo anche estremamente fortunati ad avere narratori di talento come Esta e Michelle alla guida di questo adattamento, che seguirà la prima stagione di Intervista con il Vampiro alla fine del prossimo anno”. Adesso rimarrà da capire se i fan apprezzeranno oppure no.