Anna Rice è morta. La lady della letteratura dark che ha dato vita ad uno dei film più amati, Intervista col Vampiro, si è spenta all’età di 80 anni proprio nell’anno in cui i suoi romanzi stanno per diventare serie tv. La scrittrice si è spenta nella sua casa di New Orleans a causa di alcune complicazioni dovute all’ictus che l’ha colpita.

La conferma della sua morte è arrivata su Facebook dal figlio Christopher che in questi mesi ha lavorato duramente per permettere l’adattamento televisivo delle storie sul soprannaturale sexy che hanno incantato i lettori sin dal debutto del 1976 di Intervista col Vampiro. Il figlio di Anna Rice ha scritto in un tweet: “Stasera mia madre, Anne Rice, è morta a causa di complicazioni derivanti da un ictus. Ci ha lasciato quasi diciannove anni dopo il giorno in cui mio padre, suo marito Stan, è morto”.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc — Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021

Anche l’editore di Anna Rice, Penguin Random House, ha confermato la sua morte ai microfoni di EW riferendo: “Siamo profondamente rattristati di riferire che è morta la scorsa notte in seguito a complicazioni dovute a un ictus. Anne era una narratrice feroce che scriveva in grande, viveva tranquillamente e immaginava mondi su larga scala. Ha evocato i sentimenti di un’epoca molto prima che sapessimo cosa fossero”.

Nata e cresciuta a New Orleans, Anna Rice ha ambientato molti dei suoi romanzi più celebri nella sua città natale. Ha sposato il poeta Stan Rice nel 1961 e la coppia ha avuto due figli: Christopher, romanziere, e la loro figlia Michele morta all’età di 5 anni di leucemia.

Nel suo post tributo, il figlio ha rivelato che il prossimo anno a New Orleans avrà luogo una celebrazione per la vita di sua madre, confermando che “l’evento sarà aperto al pubblico e vedrà la partecipazione dei suoi amici, lettori e fan che hanno l’hanno fatta felice e sono stati ispirazione nella sua vita”. Knopf ha anche confermato che Rames The Damned: The Reign of Osiris, il libro che ha scritto insieme al figlio sarà pubblicato ad inizio 2022 mentre i suoi protagonisti prenderanno vita sul piccolo schermo proprio il prossimo anno.