Continua la sfilata di nomi altisonanti per l’adattamento seriale di Intervista col Vampiro e proprio in queste ore è venuto a galla anche quello di Eric Bogosian. Con entusiasmo e gioia i piani alti del progetto hanno annunciato che il drammaturgo e attore si unirà al cast nei panni del giornalista investigativo che al cinema ebbe il volto di Christian Slater.

La serie TV Intervista col Vampiro della AMC è già in lavorazione e proprio in queste ore è arrivato l’annuncio dell’arrivo della star di Talk Radio e Succession, l’acclamato drammaturgo Eric Bogosian, nella parte di Daniel Molloy, il giornalista investigativo che conduce l’intervista. L’attore si unisce a un cast che include Jacob Anderson nei panni di Louis, Sam Reid in quelli di Lestat e Bailey Bass in quelli della vampira bambina Claudia (Kirsten Dunst nel film).

La serie dovrebbe debuttare nel 2022 e il primo teaser è arrivato in anteprima all’inizio di quest’anno durante il Super Bowl. Il produttore esecutivo e showrunner Rolin Jones (Perry Mason, Friday Night Lights) in una dichiarazione ufficiale tramite Deadline si è detto felice del nuovo acquisto:

“Nel 1988, ho chiesto soldi a mia madre tre volte per vedere Talk Radio al cinema. Posso dirvi che Eric Bogosian è uno dei pochi artisti che mi hanno fatto desiderare di fare questo lavoro… non riesco a pensare a nessun attore/scrittore migliore in vita per interpretare questo ruolo”.

L’adattamento di Intervista col Vampiro è in lavorazione da anni, ne sono passati già cinque da quando l’autrice ha rivenduto i diritti del suo romanzo e tante versioni ne sono venute fuori fino a quando AMC non ha deciso di metterci le mani. Sfortunatamente Anna Rice è venuta a mancare prima di scoprire come andrà a finire per la serie e quali saranno le reazioni del pubblico e non solo per quel che riguarda questo titolo ma anche Lives of the Mayfair Witches che vedrà Alexandra Daddario nel ruolo principale.