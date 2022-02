Andrà in onda questa sera, sabato 12 febbraio, lo speciale TG5 su Vasco Rossi a cura di Susanna Galeazzi e Claudio Fico. L’approfondimento, dal titolo Rabbia E Sogni, I 70 Di Vasco, andrà in onda in seconda serata.

I 70 anni di Vasco Rossi

Il 7 febbraio Vasco Rossi ha festeggiato 70 anni, e da tutto il mondo dello spettacolo sono arrivati gli auguri e le attestazioni di stima. Egli stesso, sui social, ha pubblicato un brevissimo cartone animato che in appena 58 secondi ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, dalla prima chitarra elettrica a 14 anni all’esperienza come DJ a Punto Radio, fino all’ultimo album Siamo Qui.

Anche il Festival di Sanremo 2022 ha omaggiato il rocker di Zocca con l’esibizione del rapper Rkomi nella serata delle cover, con il medley di Fegato, Fegato Spappolato e Cosa Succede In Città eseguito insieme ai Calibro 35. Un traguardo importante, quello del Blasco, che questa sera viene celebrato con uno speciale TG5.

Lo speciale TG5 su Vasco Rossi

Susanna Galeazzi promette che lo speciale TG5 su Vasco Rossi non sarà “il solito speciale”. Dalle prime indiscrezioni, infatti, risulta che l’intero programma si baserà principalmente sulle testimonianze del diretto interessato.

Vasco Rossi racconterà la sua carriera e la sua vita sfogliando interviste d’epoca, ma soprattutto si metterà a nudo attraverso le sue stesse canzoni e i concerti, dai primi eventi fino ai mega raduni da record. La sua musica ha accompagnato gli ultimi 40 anni della scena italiana e della storia, con brani che oggi sono devi veri e propri inni generazionali – Siamo Solo Noi, Albachiara, Vita Spericolata, Stupendo – per questo il titolo dello speciale TG5 su Vasco Rossi è Rabbia E Sogni: Vasco ha fatto sognare tantissimi fan con le sue canzoni d’amore, ma ha anche trascinato folle con testi socialmente impegnati (C’è Chi Dice No, Gli Spari Sopra).