Colpo di scena per i fan di The Resident 4. Il medical drama di Rai2 sta per tornare in onda dopo la pausa dovuta a Sanremo 2022 ma con le importanti differenze rispetto ad un paio di settimane fa. Da una parte Conrad e i suoi impegneranno il mercoledì sera mentre dall’altra lo faranno con un singolo episodio, almeno per ora.

L’appuntamento si rinnova oggi, 9 febbraio, con un singolo episodio che terrà compagnia al pubblico dalle 22.00 circa fino alle 22.50 con A casa prima del tramonto in cui tutto sembra andare a rotoli. I nostri dottori sono convinti che questo sia l’ l’ultimo giorno di apertura del Chastain e il futuro sembra incerto. Nel tentativo di calmare gli animi in pronto soccorso, Nic viene pugnalata all’addome da un drogato e questo complica ancor di più le cose.

Mina, Aj e Bell intervengono subito per aiutare l’infermiera ma il caso si complica sin da subito e anche dopo l’intervento sembra che il suo risveglio possa ancora riservare terribili sorprese come dei danni cerebrali. Devon e Conrad scoprono che il problema sta in un deficit tiroideo e così provano a fare qualcosa per salvarla, ci riusciranno?

Tutto cambia e Conrad farà l'impossibile per salvare l’ospedale e la vita di chi ama 🙌 🏥



📍#TheResident: questa sera alle 22.10 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📺📲 pic.twitter.com/ZoRsXdV3qf — Rai2 (@RaiDue) February 9, 2022

The Resident 4 torna la prossima settimana con un singolo episodio Un nuovo caos, un nuovo ordine in cui il Chastain ora è un ospedale pubblico e tutti cercano di adattarsi ai cambiamenti. Quando uno dei chirurghi che deve eseguire un intervento chirurgico importante decide di smettere a causa della riduzione della sua paga, cercano di trovarne un altro un sostituto e toccherà a Bell metterci una pezza contattando il suo figliastro.

Il resto lo scopriremo strada facendo anche se la programmazione Rai rivela che quelli del 16 e 23 settembre saranno gli ultimi episodi che vedremo, almeno per ora. The Resident 4 non andrà in onda al venerdì perché ha lasciato il posto a CSI 19 già da giorno 11.