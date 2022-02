Pierplaolo Spollon ha le idee molto chiare su Doc – Nelle Tue Mani, che ritiene una serie perfino necessaria in un momento del genere. L’attore interpreta il dottor Riccardo Bonvenga nel dramma medico di Rai1 con Luca Argentero e Matilde Gioli, ora al debutto anche in Spagna su AXN con la seconda stagione.

Il personaggio di Pierplaolo Spollon fa dell’ironia la sua arma da sopravvivenza, usando il sarcasmo per affrontare la dura realtà ospedaliera e le difficoltà in corsia, alimentate dall’emergenza pandemica. Un tratto umano del suo e degli altri personaggi che, secondo l’attore, è la carta vincente della fiction.

Pierplaolo Spollon ne ha parlato con la testata spagnola VerTele, durante un viaggio a Madrid legato alla promozione della serie in Spagna: secondo l’attore, Doc è una serie diversa dai classici medical drama alla Grey’s Anatomy perché i suoi personaggi sono più verosimili e le loro storie aiutano il pubblico ad umanizzare le figure dei medici.

Se mi fosse stata proposta una normale serie sui medici, come Grey’s Anatomy, avrei sicuramente cercato qualcos’altro. La storia potente di Pierre può essere uno stimolo per molte persone. È così forte che doveva essere raccontata. La cosa buona della serie è che non si parla solo di medici, ma di persone, abbiamo aiutato a capire cosa provano i medici, cosa succede loro e aiutiamo a umanizzare la loro figura. Ci sono volte in cui dimentichiamo che sono persone che soffrono proprio come noi.