Esce Nuovo Giorno Nuova Luce di Dolcenera per la fiction Rai Lea Un Nuovo Giorno. Per la regia di Isabella Leoni e con protagonisti Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, la prima puntata della nuova fiction Rai ha vinto la serata con il 22,4% di share per 4,9milioni di spettatori.

Il tema portante della serie porta la voce di Dolcenera ma non si tratta di un brano inedito della cantante. Nuovo Giorno Nuova Luce di Dolcenera è infatti il riadattamento in italiano del celebre brano di Nina Simone Feeling Good con un testo scritto da Dolcenera.

“Stavo studiando la vita e le canzoni di Nina Simone per un progetto a cui stavo lavorando, quando ho ricevuto una telefonata in cui mi si proponeva di interpretare “Feeling Good” per la serie TV “Lea, un nuovo giorno”. La musica di Nina Simone è trascendentale, non riconducibile all’esperienza, al passato, ma neanche all’immaginazione: è imprevedibile in ogni sua nota eppure, una volta ascoltata dalla sua Anima, diventava per l’ascoltatore, possibile, credibile, come se fosse esistita da sempre ma non fosse mai stata rivelata!”, raconta Dolcenera sulla sua nuova esperienza.

Rimettere mano a Feeling Good per Dolcenera ha rappresentato contribuire a quello che viene universalmente riconosciuto come uno dei brani più rappresentativi di Nina Simone. Sin dalla sua pubblicazione è stato interpretato da grandi artisti come John Coltrane, George Michael, Ed Sheeran.

Si tratta di un brano particolarmente importante per l’artista, che attraverso di esso ha espresso il sogno, la speranza di riuscire a sfuggire alla paura e alla solitudine. Il mercato italiano ora ne vanta una versione italiana che porta la voce e la penna di Dolcenera in accompagnamento alla fiction Rai Lea Un Nuovo Giorno.