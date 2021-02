Nuovo appuntamento di OM su Clubhouse con Dolcenera. Dopo le prime due room con Michele Monina e Red Ronnie nelle quali abbiamo parlato dell’evento più atteso dell’anno – no, non l’arrivo dell’estate ma il Festival di Sanremo 2021 – Optimagazine ritorna sul social più chiacchierato del momento per parlare di musica in tutte le sue forme.

Dal 2002 Emanuela Trane – questo il nome di battesimo di Dolcenera – è una delle voci più autorevoli della scena italiana. Artista versatile, colta, raffinata e capace di muoversi tra brani intensissimi ed esplosioni ritmate, sarà ospite della room di Optimagazine per fare il punto sulla musica di oggi con il suo occhio esperto. Optimagazine, del resto, è uno dei primi magazine ad approdare su Clubhouse con le sue room sempre piene di ospiti.

La musica di oggi su Clubhouse con Dolcenera

Nella room di OM su Clubhouse Dolcenera dialogherà con Michele Monina, la penna più rovente di Optimagazine, e Giovanni Carzana, social media strategist di Optima. La room si chiamerà OM ROOMS: si parla di musica con DOLCENERA.

L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 23 febbraio 2021, alle ore 18. Chi partecipa potrà rivolgere delle domande direttamente a Dolcenera che risponderà in diretta.

La room di OM su Clubhouse: come partecipare

Le room di OM su Clubhouse si fanno sempre più ricche di ospiti e all’insegna dell’approfondimento. Come trovarci? I non iscritti a Clubhouse possono accedere in due modalità:

e fatevi accettare da qualcuno che vi abbia tra i contatti in rubrica; Oppure chiedete un invito a una persona già iscritta

Una volta iscritti è sufficiente entrare nella room seguendo questo link. Vi aspettiamo dunque nella room di OM su Clubhouse con Dolcenera, il terzo appuntamento di Optimagazine sul social network più innovativo degli ultimi tempi e, mi raccomando: preparate le vostre domande per l’artista che vi risponderà in diretta.