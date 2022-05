Uno scatto dovuto alla tensione, forse, quello di Giusy Ferreri contro Dolcenera durante la puntata di The Band andata in onda ieri sera, venerdì 6 maggio. Dopo l’esibizione del gruppo Isola Delle Rose, il trio formato da Federico Proietti, Andrea Zanobi e Iacopo Volpini e seguito dal coach Enrico Nigiotti, il conduttore Carlo Conti ha chiesto un parere a Giusy Ferreri.

L’uso delle sequenze dal vivo

Giusy Ferreri ha sottolineato alla band l’uso delle sequenze. Per chi non lo sapesse, le sequenze sono delle pre-registrazioni che vengono riprodotte durante le esibizioni dal vivo degli artisti e trasmesse al sistema PA (“Public Address”, ovvero i diffusori che consentono al pubblico di ascoltare ciò che viene eseguito sul palco).

Le sequenze possono essere accordi di chitarra, loop, effetti sonori, effetti d’ambiente, parti di tastiera o qualsiasi altra cosa che gli artisti, per scelta ed esigenze del tutto soggettive, non sono in grado di riprodurre dal vivo. La sequenza arricchisce dunque l’esibizione dell’artista o della band.

Giusy Ferreri contro Dolcenera

Giusy Ferreri all’Isola Delle Rose ne ha sottolineato l’uso non proprio per contestarlo, quanto per spiegare al pubblico che il loro sound risulta così corposo proprio per la presenza delle sequenze. Mentre parlava, però, Dolcenera è intervenuta creando nella cantante palermitana un certo e percepibile nervosismo. In un primo momento Giusy Ferreri ha argomentato insieme alla collega, ma dopo una seconda interruzione ha sbottato: “Sì, però fai parlare, perché altrimenti parli sempre te. Che ca**o“.

Dolcenera ha sorriso e ha provato a replicare, e per Giusy Ferreri è stato troppo: “Allora, ha chiesto a me il mio parere!“, per poi fermarsi un attimo e concludere: “Non ho ancora finito di esprimerlo”. Per il momento le due artiste non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sui social. Di seguito il video dello sfogo di Giusy Ferreri contro Dolcenera.