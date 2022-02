Una riflessione, quella di Kekko Silvestre sull’Alzheimer, che svela la fonte di ispirazione di un brano contenuto all’interno dell’EP Buona Fortuna – Parte Prima dei Modà, uscito nel novembre 2021. Il frontman della band milanese ha raccontato in che modo è nata Scusa Se Non Lo Ricordo Più, ultima nella tracklist.

“Scusa se non lo ricordo più/Ma io ti credo quando dici che ti ho amata e mi ami pure tu/Dammi un bacio e ti perdonerò/Quando tra due ore o poco più non ti conoscerò”, per queste parole Kekko rivela di aver ricevuto tantissime attestazioni di stima da parte dei fan che si sono riconosciuti in questo testo profondo e straziante. Nel video pubblicato sui social, infatti, Kekko Silvestre rivela che il brano è dedicato ai malati del morbo di Alzheimer.

“Avevo il terrore di parlare di questa malattia, perché ha troppe sfumature”, rivela il cantautore. L’ispirazione era arrivata da un’intervista rilasciata dal comico Lino Banfi in cui raccontava la malattia della moglie, Lucia Lagrasta, affetta da Alzheimer. In quell’occasione l’attore pugliese raccontava le prime fasi della malattia, quando Lucia alternava momenti di lucidità a momenti di buio. La donna si interrogava su cosa sarebbe successo quando i momenti di buio sarebbero diventati predominanti. Lino Banfi le aveva risposto: “Vorrà dire che ci presenteremo un’altra volta”. Lino Banfi è tornato più volte sull’argomento, anche nel contesto della pandemia del Covid-19 per la quale non ha nascosto un certo timore per la salute della moglie.

Kekko riporta queste parole con la voce rotta dalla commozione: “In questa risposta ho letto tanta tenerezza” , ma soprattutto “il romanticismo che mi ha portato a scrivere questa canzone”. Al termine del video il cantautore si dice contento di aver dato una voce a tutti i fan che vivono una situazione simile nel loro quotidiano. Di seguito il video con le dichiarazioni di Kekko Silvestre sull’Alzheimer.