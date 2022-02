Ci siamo, come ogni anno, c’è Eddie Murphy in TV con Il Principe Cerca Moglie. Certo non si tratta di Una Poltrona Per Due e oggi non è la vigilia di Natale, ma la sensazione è proprio quella.

Stasera infatti su Italia 1 va in onda uno dei film più amati dell’attore Eddie Murphy che ha spesso annunciato di lasciare il cinema senza però riuscire veramente a staccarsi dalla macchina da presa.

Nella commedia Il Principe Cerca Moglie (1988), il nostro poliedrico attore interpreta Akeem, il Principe di un regno immaginario africano: Zamunda. I genitori del Principe, che ha appena compiuto ventun’anni (la maggiore età negli USA), decidono che è giunta l’ora che il rampollo della casa reale si sposi.

La bella ragazza scelta per lui, fin troppo disponibile ad assecondare ogni capriccio di Akeem, proprio non rientra tra i desideri del Principe. Akeem Decide allora di partire per un viaggio a New York prima di tornare a Zamunda e sposarsi.

Quel che vuole in realtà Akeem, non è uno svago prematrimoniale, ma trovare il vero amore. Cerca qualcuna che lo ami per quello che è in realtà e non per la fama o la ricchezza che gli spetta in qualità di Principe di Zamunda.

Nel Queens, in uno sgangherato fast food trova Lisa McDowell (Shari Headley) e se ne innamora subito. Si fa assumere come inserviente e da quel momento l’avventura prende forma.

I Siparietti con Sala Arsenio che interpreta l’amico (poco) fidato Sammi, sono ormai storia della nostra infanzia o gioventù, mentre per pochi secondi Ralph Bellamy e Don Amèche tornano nei panni di barboni come in Una Poltrona Per Due.

Non tutti, invece, ricordano un’altra comparsata importante nel film. Si tratta di Samuel L. Jackson, nel 1988 attore praticamente sconosciuto, che nel film Il Principe Cerca Moglie interpreta un improvvisato rapinatore che finisce in pochi secondi gambe all’aria a causa di una mossa ardita di Akeem. Certo, anni luce di distanza dal ruolo nuovamente fucile e pistola in mano in Pulp Fuction (1994)

Il film ha ricevuto anche due nomination agli Oscar nell’89, ma non per l’interpretazione di Eddie Murphy. Si tratta infatti delle categorie Miglior Costume e Miglior Trucco.

Il Film è talmente amato dal pubblico che, a 33 anni di distanza, Eddie Murphie torna nei panni del Principe Akeem nel film Il Principe Cerca Figlio.

In questo nuovo, ma deludente capitolo della storia, come scrive Stefano Fedele su Optimagazine: L’eterno principe Akeem (Murphy) è felicemente sposato da trent’anni con Lisa (Shari Headley), con cui ha avuto tre figlie. Nel coloratissimo regno di Zamunda però solo i maschi possono assumere il titolo di re. Quindi, quando muore l’anziano sovrano Jaffe (il leggendario James Earl Jones), il novello re Akeem ha un problema di successione e a Sorpresa, compare un figlio illegittimo che vive a New York.

Il resto possiamo immaginarlo o vederlo su Amazon Prime, certamente Akeem tornerà nel Queens dove troverà un un trentenne senz’arte né parte, che campa di espedienti e con cui sarà difficile aver a che fare.

Intanto possiamo gustarci Eddie Murphy stasera in TV con Il Principe Cerca Moglie sintonizzandoci su Italia 1 ore 21.20