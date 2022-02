Due nuovi episodi de I Misteri di Murdoch 9 vanno in onda su Giallo il 7 febbraio, in prima visione assoluta per l’Italia. La serie ha debuttato con la nona stagione lo scorso gennaio e prosegue nella programmazione con due episodi inediti ogni lunedì in prima serata.

I Misteri di Murdoch 9 raggiunge il 7 febbraio quota sei episodi: Giallo trasmette infatti i capitoli 5 e 6 della stagione, composta da ben 18 episodi più lo speciale natalizio già trasmesso durante le passate feste di Natale. Come avvenuto nella première, che ha visto in scena il personaggio dello scrittore Mark Twain, anche l’episodio 5 è incentrato su un personaggio realmente esistito: caratteristica del dramma investigativo canadese, infatti, è quella di incorporare nelle trame della serie alcuni volti storici, che siano di politici, artisti, inventori,

Nel caso del quinto episodio de I Misteri di Murdoch 9, il protagonista di puntata è Sir Henri Charles Wilfrid Laurier (interpretato da Brian Paul), che è stato un politico canadese e longevo primo ministro del paese: settimo premier del Canada, nonché primo franco-canadese a ricoprire la carica, ha governato dal 1896 al 1911. Da leader del Partito Liberale ha vantato il mandato ininterrotto più lungo tra i primi ministri canadesi, oltre a stabilire il record di permanenza alla Camera dei Comuni con 45 anni di servizio.

Ne I Misteri di Murdoch 9 il primo ministro chiede aiuto a William Murdoch per un caso di sicurezza internazionale: ecco la trama degli episodi 5 e 6 in onda il 7 febbraio dalle 21.10 su Giallo.

È nientemeno che il Primo Ministro Lauriel stavolta a chiedere aiuto a Murdoch, che dovrà impedire che un missile armato di esplosivo raggiunga New York.

Mentre una crociata proibizionista per la moralizzazione sta prendendo piede, un oppositore politico del movimento viene trovato morto.

Continua a leggere su optimagazine.com