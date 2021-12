Un Felice Natale in Stile Murdoch è l’appuntamento a tema di Giallo Tv per le feste di Natale: il 20 dicembre in prima serata va in onda l’episodio natalizio del period drama canadese I Misteri di Murdoch, appartenente alla nona stagione della serie investigativa in costume, che è ancora inedita in Italia. Giallo trasmette questo singolo episodio natalizio, che nella programmazione originale si colloca tra l’ottavo e il decimo de I Misteri di Murdoch 9, in attesa di trasmettere l’intera stagione a partire dal prossimo 24 gennaio.

Un Felice Natale in Stile Murdoch è uno speciale natalizio che vede il protagonista William Murdoch (interpretato da Yannick Bisson) indagare su un caso di omicidio nel bel mezzo delle feste di Natale, quando una serie di eventi nefasti rischia di cancellare la festività più attesa dell’anno. Tra questi c’è l’uccisione di un uomo travestito da Babbo Natale, col cadavere scoperto durante un evento per bambini, ma anche il rogo dei regali esposti in piazza. Chi c’è dietro questo sabotaggio e perché vuole terrorizzare Toronto durante le feste? L’Ispettore Murdoch si dà la missione di salvare il Natale e inizia a mettere insieme i pezzi di questo strano puzzle.

Ecco la sinossi dello speciale Un Felice Natale in Stile Murdoch su Giallo il 20 dicembre in prima visione assoluta e in prima serata, a partire dalle 21.10.

Mentre indaga sull’omicidio di un ricco benefattore e sulla sparizione di tanti regali di Natale, l’Ispettore Murdoch scopre che il colpevole potrebbe essere una strana creatura…

Lo speciale Un Felice Natale in Stile Murdoch sarà in replica su Giallo anche nei giorni della vigilia e di Natale, venerdì 24 dicembre alle 19.10 e sabato 25 dicembre alle 23.10. Ecco il promo dell’episodio.

