Sabrina Ferilli vince Sanremo 2022 e non c’è altro da aggiungere. Alcuni la criticano per il suo essere senza filtri e forse un po’ poco diva e troppo genuina ma sono stati proprio questi i punti di forza che ieri sera le hanno permesso di stare sul palco di Sanremo 2022 senza fare pessime figure. Sabrina Ferilli dall’alto della sua professionalità, è andata avanti in ogni situazione senza mai fare un passo indietro rispetto al padrone di casa e senza mai essere ripetitiva, scontata o troppo legata ad un copione.

Per la sua naturalezza Sabrina Ferilli è stata ripagata con un fiume di complimenti sui social a fine serata. Fiorella Mannoia, Paola Turci, Mara Venier, sono solo alcune donne e vip che hanno apprezzato il suo modo di stare sul palco ma, soprattutto, il suo monologo sulla leggerezza e sui motivi che l’hanno portata a stare sul palco dell’Ariston, la sua professione, la sua storia.

Questo è quello che chiede Sabrina Ferilli alle donne, tenere la testa alta in nome della loro storia, del loro vissuto e degli sforzi fatti per arrivare dove sono ma mettendo sempre avanti la leggerezza che non è stupidità e solo voglia di ‘planare leggeri’ sulle cose. Lei sicuramente c’è riuscita ieri sera lasciando il segno non solo con la sua bellezza ma soprattutto con la sua arte.

A Sabrina Ferilli tocca presentare e rendere omaggio a Lucio Dalla mostrando i suoi occhiali e il suo cappello e facendo notare come tutti abbiamo ricondotto quegli accessori all’amato artista. Purtroppo però il tempo corre veloce all’Ariston e non c’è tempo per soffermarsi su Dalla come gli sarebbe dovuto e a concludere il deludente omaggio ci pensa Marco Mengoni.

Il vero caos, almeno per il mondo di Twitter, è avvenuto nel finale. Proprio in chiusura è scoppiato il Ferilli-gate, nel momento in cui Amadeus avrebbe preso la mano all’attrice e lei si sarebbe tirata indietro. In molti sono convinti che sia successo qualcosa tra i due e che ci sia stata una lite dietro le quinte, sarà davvero così o si è trattato solo di un malinteso?

Ecco il video del momento: