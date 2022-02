Marco Mengoni a Sanremo 2022 appare sul palco la prima volta pochi minuti prima delle 23.30 per una riflessione sul bullismo con Filippo Scotti. I due raccolgono una serie di insulti social, commenti e messaggi vari lasciati da hater in diverse occasioni, critiche gratuite distruttive contro tutto e tutti, cattiverie inaudite.

“Dovremmo provare ad essere gentili”, dice di Marco Mengoni. Non perché il bersaglio potrebbe essere un nostro amico o parente, “bisogna farlo e basta”, conclude Scotti.

“Il dolore che hai subito non lo devi subire all’infinito, mettiti in vacanza, la vita adulta non può pagare i debiti dell’infanzia”, le profonde parole di Filippo Scotti che lascia il palco a Marco Mengoni per L’Essenziale. Le parole recitate dai due sul palco del Teatro Ariston sono tratte da Mettiti in vacanza di Franco Arminio:

“A un certo punto devi capire che il dolore che hai subito non lo devi subire all’infinito. Mettiti in vacanza, la povera vita adulta non può pagare a oltranza i debiti dell’infanzia”.

Al termine del suo primo intervento sul palco, Marco Mengoni canta L’Essenziale, brano con il quale ha vinto il Festival ormai 9 anni fa nella categoria dei Campioni.

All’1, dopo le esibizioni dei 25 cantanti in gara, Marco Mengoni torna sul palco e scende le celebri scale del Teatro Ariston: per lui è la prima volt, nella sua edizione infatti non c’era la scalinata sul palco.

Mengoni presenta il nuovo singolo, Mi Fiderò, brano estratto dall’album Materia (Terra), in feat. con Madame nella versione del disco. Al termine dell’esibizione, Mengoni rivolge un pensiero ai suoi colleghi e al mondo della musica, nella speranza che si possa presto ripartire con i concerti dal vivo.