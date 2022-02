Siamo giunti al termine della kermesse sanremese. Anche quest’anno tutti vogliono sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2022. È da martedì che non si parla d’altro, tutti con i loro pronostici. Proprio per questo sui social abbiamo chiesto anche ai nostri lettori il loro parere sulla domanda più ascoltata in questi giorni: chi vorresti sia il vincitore di Sanremo?

Questa sera il gran finale che svelerà il nome del vincitore di Sanremo 2022, l’edizione che ha segnato una sorta di rinascita e di ripartenza dopo l’edizione senza pubblico del 2021.

Anche per questo Amadeus e le canzoni sembrano aver conquistato la scena, come è giusto che sia, ma non sono mancati i momenti di spettacolo che ricorderemo a lungo. Il ritorno di Fiorello con la sua infallibile ironia e dei Maneskin, mattatori entrambi della precedente edizione. Polemiche e risate con la comicità di Checco Zalone e grandi attese per il prossimo Eurovision Song Contest con il trio Pausini-Mika-Cattelan. Pubblico in delirio per Cesare Cremonini e grandi applausi e commozione per il monologo di Roberto Saviano che ha ricordato nel suo stile Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Divertimento assoluto per la serata delle cover con grandi ospiti tra cui Nek, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianluca Grignani, Vinicio Capossela, Arisa, Rocco Hunt e Malika Ayane.

Come non ricordare le co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus in queste serate: una sempreverde Ornella Muti, l’impacciata Lorena Cesarini e la giovane Maria Chiara Giannetta. Su tutte però spicca Drusilla Foer che ha divertito e non solo, sembrando fin troppo a suo agio sul palco dell’Ariston e sulla temibile scalinata. Per noi è lei ad oggi il vero vincitore di Sanremo 2022. Questa sera toccherà a Sabrina Ferilli che ha già condotto il Festival nel lontano 1996 insieme a Valeria Mazza e al Pippo nazionale. Riuscirà Sabrina con la sua esperienza a spodestare Drusilla come miglior co-conduttrice di questa edizione?

Tante quindi le sorprese e i momenti da incorniciare di questa edizione, ma la sensazione è che per la proclamazione del vincitore di Sanremo 2022 sorprese non ne avremo. Il duo Mahmood-Blanco ad oggi ha sbancato tutte le classifiche, anche quelle degli ascolti sulle diverse piattaforme digitale. Subito dietro incalza Elisa, con un Gianni Morandi che sin dalla prima serata ha mandato in delirio il pubblico con un pezzo fresco e divertente dell’amico Lorenzo Jovanotti. Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Donatella Rettore e i giovani più o meno affermati come Emma, Fabrizio Moro, Noemi, la Rappresentante di Lista, Irama, Michele Bravi, senza dimenticare Achille Lauro che regalerà ancora una volta, ne siamo certi, un’altra performance provocatoria.

Insomma al termine di questa settimana così intensa chi sarà il vincitore di Sanremo 2022?

Lo abbiamo chiesto anche ai nostri lettori, che hanno veramente partecipato in tanti alle votazioni sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram. Certamente la nostra classifica per decretare il vincitore di Sanremo 2022 è stata molto più imprevedibile rispetto a quella fino ad oggi venuta fuori dall’Ariston. E allora leggiamola insieme e aspettiamo questa sera il gran finale per scoprire quanto le scelte dei nostri lettori coincideranno con quelle ufficiali della Sala stampa, della giuria demoscopica e del televoto:

CLASSIFICA FINALE DI OM

GIANNI MORANDI MAHMOOD E BLANCO FABRIZIO MORO ELISA LE VIBRAZIONI DARGEN D’AMICO EMMA MICHELE BRAVI MASSIMO RANIERI NOEMI DITONELLAPIAGA E RETTORE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA IRAMA RKOMI MATTEO ROMANO SANGIOVANNI HIGHSNOB HU AKA 7EVEN YUMAN ACHILLE LAURO GIUSY FERERI TANANAI ANA MENA IVA ZANICCHI GIOVANNI TRUPPI

Questi sono i nostri profili social ufficiali : Instagram, Facebook e Twitter. Seguiteci per essere sempre aggiornati su OM!