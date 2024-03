Gianni Morandi su Rai1 in primavera: è questa una delle novità dei palinsesti Rai. Il cantautore italiano torna in prima serata Rai con uno show inedito che ha già un titolo: Evviva!.

Per Gianni Morandi sarà un one man show in compagnia di tanti ospiti, con lui in prima serata per raccontare la storia dell’Italia attraverso tanta musica. I personaggi ospiti ricostruiranno l’immenso patrimonio culturale della penisola per parlare di TV in TV. In ogni puntata, dunque, al fianco di Morandi ci saranno una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, con lui nel racconto al pubblico.

Per i dettagli e per l’elenco degli ospiti presenti occorrerà aspettare. Intanto è Rai Pubblicità a svelare Evviva!, lo show di Gianni Morandi su Rai1 che sarà “una produzione che racconta l’Italia, la storia e i personaggi che ne costruiscono il patrimonio culturale. Un itinerario in cui si narra la tv in tv”.

Protagonisti assoluti delle serate saranno “luoghi, ricordi, consapevolezza, leggerezza, riflessione”, il tutto condito da della buona sana musica in compagnia con uno degli artisti più longevi e apprezzati del panorama musicale nostrano.

Per Gianni Morandi non è la prima volta che si parla di show in prima serata. Un paio di anni fa, il cantante era atteso su Rai1 con Go Gianni Go, a celebrazione dei suoi 60 anni di carriera. La produzione è poi saltata e Morandi qualche mese dopo si trovò sempre in prima serata sulla stessa rete ma al fianco di Amadeus per il Festival di Sanremo 2023, in qualità di co-conduttore delle serate.