Si parla di bestemmia di Drusilla Foer, esattamente nel primo cambio d’abito della co-conduttrice di Sanremo 2022. Pochi minuti dopo l’esibizione di Mahmood e Blanco con il brano Brividi, Drusilla si è presentata all’improvviso con il costume di Zorro per cogliere di sorpresa Amadeus.

“Dicono ‘uomo en travesti’, e mi sono travestita”, ha punzecchiato Drusilla per spiegare la sua scelta. “Ora ti taglio quel naso”, ha detto scherzosamente al direttore artistico. Poco dopo ha iniziato a togliersi di dosso il costume, con Amadeus che le chiedeva se intendesse togliersi tutto. “Ma no, in effetti avrei delle sorprese”, ha ribattuto Drusilla scatenando le risate tra il pubblico. Via i guanti, via il mantello, via il cappello e via la maschera, ma era rimasto un dettaglio.

Drusilla indossava ancora i baffi dell’eroe spagnolo, dettaglio che in un primo momento sembrava ignorare. Nel frattempo Amadeus si preparava per introdurre la successiva canzone in gara, Apri Le Tue Porte di Gianni Morandi. “I baffi”, le ha detto dunque il conduttore, e da questo momento il pubblico si è diviso.

È cliccatissima l’ipotesi della bestemmia di Drusilla Foer, un’imprecazione sfuggita nell’atto di togliersi i baffi. La co-conduttrice, per il dolore provato mentre si liberava dal trucco, avrebbe esclamato: “Diocr…”, ma secondo alcuni avrebbe detto di peggio. Su Twitter è caccia alla moviola, con utenti che giurano che si tratti di una bestemmia, altri che la intendono come una comune imprecazione mal celata.

“Va be’, è toscana!”, sdrammatizzano altri per giustificare l’associazione tra il lessico toscano e le facili imprecazioni. In pochissimi minuti di performance, Drusilla Foer è già uno dei trend topic dei social con tutte le congetture del caso che, conoscendo le abitudini degli utenti, potrebbe protrarsi fino a domani con prese di posizione da parte della politica e repliche della diretta interessata, che probabilmente ricomparirà durante la conferenza stampa.